Ralph Lauren : sanctionné pour sa perte du 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren dévisse de plus de 7% à Wall Street, dans le sillage de la publication d'une perte ajustée de 1,82 dollar par action au titre de son premier trimestre 2020-21, à comparer à un BPA presque symétrique de 1,77 dollar un an auparavant. La maison new-yorkaise de vêtements haut de gamme a vu ses revenus divisés par trois à 487 millions de dollars, reflétant l'impact de la pandémie, tandis que ses dépenses opérationnelles ajustées n'ont été comprimées que de 30%. 'Compte tenu du niveau élevé d'incertitude en cours et de la situation changeante concernant la Covid-19, nous continuons de suspendre toutes les prévisions futures', ajoute Ralph Lauren, qui attend toujours un 'impact adverse significatif' de la pandémie.

