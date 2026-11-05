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Ralph Lauren revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pariant que la forte demande des jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Asie aiderait la marque haut de gamme à continuer de faire exception à la tendance générale de ralentissement du secteur du luxe.

La société table désormais sur une hausse de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 comprise entre 6 % et 7 %, contre une prévision antérieure de croissance comprise entre 5 % et 6 %.

La société a également enregistré une hausse de son chiffre d’affaires trimestriel de 9 %, à 2,19 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 2,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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