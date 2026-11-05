Ralph Lauren relève ses prévisions, porté par la demande des jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Asie

Ralph Lauren RL.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de marge bénéficiaire, misant sur la vigueur de la demande des jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Asie pour poursuivre sa croissance malgré le ralentissement du secteur du luxe.

Le groupe a surperformé le secteur du luxe au cours des derniers trimestres, les consommateurs américains les plus aisés continuant de dépenser pour ses pulls en maille torsadée et ses polos. La Chine s’est imposée comme un moteur de croissance, avec une hausse de 35% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Le groupe table désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires à taux de change constants de 6% à 7% en 2027, contre une prévision précédente de 5% à 6%.

Le groupe prévoit que sa marge d'exploitation annuelle progressera d'environ 80 à 100 points de base à taux de change constants, contre une précédente prévision de 60 à 80 points de base.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 9%, à 2,19 milliards de dollars (1,94 milliard d'euros), dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 2,12 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Fondé en 1967 par le créateur Ralph Lauren, le groupe a lancé un plan de redressement il y a une dizaine d’années, lorsqu’il a recruté son premier directeur général externe. Il a amélioré ses ventes en privilégiant les vêtements haut de gamme et en renouvelant son offre de produits.

(Reportage Neil J. Kanatt et Danielle Kaye, version française Elena Smirnova)