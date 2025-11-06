Ralph Lauren relève sa prévision annuelle de CA avec la demande soutenue

Ralph Lauren RL.N a relevé jeudi son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations trimestrielles, porté par la demande pour ses articles dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Le groupe s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 5% à 7% à taux directeur constant, contre un taux de croissance à un chiffre faible ou moyen anticipé précédemment.

Le propriétaire de plusieurs marques de vêtements et d'accessoires haut de gamme enregistre de fortes ventes dans l'ensemble de son portefeuille, malgré l'augmentation des prix de certains produits, celui-ci bénéficiant de la fidélité de sa clientèle aisée.

Les investissements, l'innovation et les efforts de marketing de Ralph Lauren l'ont également aidé à séduire des acheteurs plus jeunes.

Ralph Lauren a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,01 milliards de dollars (1,72 milliard d'euros), alors que les analystes tablaient sur 1,89 milliard de dollars, selon les données LSEG.

L'action Ralph Lauren prenait environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)