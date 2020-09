Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ralph Lauren : réductions d'effectifs prévues Cercle Finance • 22/09/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une 'réorganisation de ses activités pour la croissance future', la maison de vêtements haut de gamme Ralph Lauren annonce son intention de réduire ses effectifs mondiaux d'ici la fin de son exercice 2020-21. Ces mesures devraient selon lui se traduire par des économies de dépenses avant impôts brutes entre environ 180 et 200 millions de dollars en rythme annualisé, la réalisation des économies devant principalement commencer lors de l'exercice 2021-22. En lien avec les suppressions de postes envisagées, le groupe basé à New York s'attend à comptabiliser un total d'approximativement 120 à 160 millions de dollars de charges avant impôts estimées.

