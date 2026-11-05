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Ralph Lauren recule après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action Ralph Lauren RL.N recule d'environ 8 % à 378 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre largement inférieur aux attentes des analystes, dans un contexte de ralentissement général du secteur du luxe

** RL prévoit une croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre à un chiffre faible à moyen, à taux de change constant, centrée autour de 3 % à 4 %, ce qui est inférieur à l’estimation des analystes qui tablaient sur une croissance de 4,27 %

** La société a toutefois dépassé les attentes concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire

** À la clôture d'hier, RL affichait une hausse d'environ 17 % depuis le début de l'année

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