RALPH LAUREN pénalisé par le coronavirus

(AOF) - Ralph Lauren a accusé au quatrième trimestre de son exercice une perte plus élevée que prévu. Le groupe de luxe américain a accusé une perte nette de 249 millions de dollars, ou 3,38 dollars par action, contre un bénéfice net de 31,6 millions, ou 39 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est ressortie à 68 cents, contre un consensus de -26 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 16% à 1,27 milliard, pénalisé par le coronavirus et les émeutes à Hong Kong.

En Amérique du Nord, les ventes ont baissé de 11% à 629 millions. En Asie, le repli atteint 22% à 214 millions et en Europe, 19% à 325 millions.

