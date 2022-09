Ralph Lauren: les objectifs 'ici à 2025 salués par la Bourse information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de New York alors que le groupe de mode a dévoilé dans la matinée ses objectifs financiers sur le long terme, dans le cadre d'une rencontre avec les investisseurs et les analystes.



Le groupe américain, connu entre autres pour ses polos en coton, a indiqué qu'il comptait accélérer la croissance de son chiffre d'affaires au cours des trois prochains exercices pour la porter à un niveau situé entre 5% et 10% sur la période.



Le groupe d'habillement explique par ailleurs qu'il prévoit de faire progresser son résultat opérationnel à un rythme supérieur à celui de son chiffre d'affaires à taux de change constants à horizon 2025.



Sa marge d'exploitation devrait ainsi progresser à 15% au moins d'ici à la fin de l'exercice 2024/2025, notamment sous l'impulsion de l'exploitation du positionnement et de la désirabilité de la marque, explique son directeur général Patrice Louvet.



Le groupe new-yorkais a également assuré qu'il comptait redistribuer quelque deux milliards de dollars de trésorerie à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions d'ici à la fin de l'exercice 2024/2025.



La société, créée il y a plus de 50 ans par Ralph Lauren, toujours directeur de la création de la marque, fête aujourd'hui le 25ème anniversaire de son introduction en Bourse, un événement qui a vu son équipe dirigeante sonner la cloche marquant l'ouverture des marchés ce matin sur le NYSE.



Un peu plus d'une heure après le coup d'envoi de la séance, le titre progressait de 2,8%.