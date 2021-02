Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ralph Lauren : les bénéfices trimestriels ont fondu Cercle Finance • 04/02/2021 à 14:43









(CercleFinance.com) - Fortement impactée par la crise sanitaire, la marque Ralph Lauren a vu son bénéfice net fondre, passant de 334,1 millions de dollars au 3e trimestre de l'exercice 2020 à 119,8 millions un an plus tard, au 3e trimestre de l'exercice 2021. Dans le même temps, le BPA a été pratiquement divisé par 3, passant de 4,41 à 1,61 dollars, un chiffre en deçà du consensus. A 1,4 milliard de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel affiche un recul de 18,2% en données publiées (ou -19,9% à taux de change fixes) par rapport à la même période un an plus tôt. S'appuyant sur les prévisions actuelles, Ralph Lauren anticipe une baisse du chiffre d'affaires annuel mais prévoit de rétablir le dividende trimestriel de la société au cours du premier semestre de l'exercice 2022.

