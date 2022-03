Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ralph Lauren: le titre chute, un analyste révise son conseil information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Ralph Lauren cède près de 9% à New York, pénalisé par une analyse négative de Wedbush qui dégrade son opinion sur le titre, passant de 'surperformance' à 'neutre', alors que l'objectif de cours est ramené de 150 à 127 dollars, compte tenu de l'exposition élevée de la maison de vêtements haut de gamme à l'Europe dans le contexte du conflit russo-ukrainien.



'Si la Russie et l'Ukraine en elles-mêmes sont de petits marchés, il existe des scénarios raisonnables où cette situation pourrait commencer à affecter le reste de l'Europe (en pesant lourdement sur le moral, et donc les dépenses des consommateurs)', estime le broker.



Pour Ralph Lauren, il abaisse d'environ 200 points de base ses hypothèses de croissances des ventes pour le dernier trimestre 2022 (mars) et l'exercice 2023, à 11% et 6% respectivement, ainsi que ses projections de BPA 2022/2023 à 7,87/8,13 dollars (au lieu de 7,97/8,93 dollars).







