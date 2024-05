Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ralph Lauren: hausse du dividende avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Ralph Lauren annonce une augmentation de 10% de son dividende trimestriel à 0,825 dollar par action, dividende qui sera versé aux actionnaires le 12 juillet prochain.



Sur son quatrième trimestre 2023-24, la maison de vêtements haute de gamme a engrangé un BPA ajusté en hausse de 90% à 1,71 dollar pour des revenus en croissance de 2% à 1,6 milliard de dollars (+3% à taux de changes constants).



Affichant ainsi une croissance de ses revenus à taux de changes constants de 3% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Ralph Lauren déclare tabler sur une croissance dans le bas de la plage à un chiffre (centrée sur environ 2 à 3%) en 2024-25.



Par ailleurs, le groupe new-yorkais fait part de la nomination de Justin Picicci comme directeur financier, à compter de ce jour. Jane Nielsen restera au poste de directrice de l'exploitation au cours de l'exercice 2024-25.





Valeurs associées RALPH LAUREN RG-A NYSE +2.76%