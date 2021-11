Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ralph Lauren : hausse de 82% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22 un bénéfice net ajusté de 197 millions de dollars, ou 2,62 dollars par action, contre 107 millions (1,44 dollar par action) sur la même période de l'exercice précédent. La maison de vêtements haut de gamme a réalisé une marge d'exploitation de 16,7% (+4,5 points à 17,1% en données ajustées) pour des revenus en croissance de 26% à 1,5 milliard de dollars (+25% en devises constantes). Ralph Lauren continue de s'attendre à une marge d'exploitation d'environ 12 à 12,5% pour l'exercice 2021-22, et vise maintenant des revenus en augmentation d'environ 34 à 36% à taux de change constant, par rapport à l'an dernier sur une base de 53 semaines.

