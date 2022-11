Ralph Lauren : des résultats meilleurs que prévus au deuxième trimestre

(AOF) - Ralph Lauren a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,23 dollars, contre 2,62 dollars un an plus tôt, à la même période. Les revenus se sont appréciés de 5% à 1,6 milliard de dollars en données consolidées et de 13% à devises constantes. Le consensus était de 2,08 dollars de bénéfice ajusté par action et 1,56 milliard de dollars de revenus. Le bénéfice net trimestriel consolidé s'élève à 151 millions de dollars et 2,18 dollars par titre.

Au deuxième trimestre, ses revenus en Amérique du Nord ont augmenté de 3 % pour atteindre 727 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du commerce de gros en Amérique du Nord a augmenté de 8 %.

Le PDG de la marque Patrice Louvet a déclaré : "Nos multiples moteurs de croissance ont contribué à l'obtention de solides résultats au deuxième trimestre, avec une surperformance à la fois en termes de chiffre d'affaires et de résultat. Nous continuons à naviguer dans un environnement opérationnel mondial très dynamique avec agilité et en nous concentrant sans relâche sur le développement de la dynamique de notre marque."

