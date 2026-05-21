Ralph Lauren dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue dans le secteur de l'habillement de luxe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du paragraphe 2)

RL.N , la société de Ralph Lauren, a dépassé jeudi les estimations de résultats trimestriels , la demande pour ses polos haut de gamme et ses pulls en coton à mailles torsadées restant soutenue parmi les acheteurs aisés, ce qui a fait grimper son action d'environ 10 % avant l'ouverture de la Bourse.

Selon la société, cette solide performance trimestrielle a été tirée par les ventes en Asie, avec une croissance particulièrement forte en Chine pendant le Nouvel An lunaire.

Elle table désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre comprise entre 5 et 9 % à taux de change constants, contre une estimation des analystes de 6,9 %, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également que son chiffre d'affaires annuel à taux de change constants augmentera d'environ 5 % par rapport à l'année dernière, avec une fourchette comprise entre 4 % et 5 %.

Elle a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,85 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, Ralph Lauren a affiché un bénéfice par action de 2,80 dollars pour le trimestre considéré, dépassant les estimations de 2,55 dollars par action.

La marque, vieille de près de 60 ans, fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967 sous la forme d'une ligne de cravates avant de se hisser au sommet de la mode américaine, fait partie des entreprises qui ont récemment résisté à la tendance au ralentissement du secteur mondial du luxe .

Ralph Lauren, qui a mis en œuvre des hausses de prix sélectives au cours des derniers trimestres, tire profit de la vigueur des ventes à prix plein de ses marques de vêtements et d'accessoires.