Ralph Lauren dépasse les attentes en matière de chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)

Ralph Lauren RL.N a publié jeudi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street, soutenu par une forte saison des fêtes et une demande soutenue pour ses chemises Polo et ses sacs à main en cuir parmi les acheteurs fortunés.

Le distributeur de luxe a déclaré que le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 12 % pour atteindre 2,41 milliards de dollars. Les analystes estimaient en moyenne une hausse de 7,9 % à 2,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise, qui vend des chemises en lin rayées à 148 dollars et des sacs à main en cuir à 498 dollars, a resserré ses stocks, augmenté ses ventes à plein tarif et rafraîchi ses principaux styles, ce qui a renforcé son attrait auprès des clients plus jeunes et à revenus plus élevés, y compris ceux de la génération Z.

Les ménages à revenus élevés continuent de faire des folies sur les articles de luxe, les voyages et les repas au restaurant, tandis que les consommateurs à revenus faibles et moyens sont mis à rude épreuve par la hausse des loyers et de l'alimentation, ainsi que par un marché de l'emploi en perte de vitesse.

