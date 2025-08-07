Ralph Lauren dépasse les attentes au T1, relève sa prévision de CA annuel

Ralph Lauren RL.N a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe de la forte demande des consommateurs aisés pour ses polos et pulls en maille torsadée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

L'entreprise a également largement dépassé les attentes au premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,72 milliard de dollars (1,48 milliards d'euros), dépassant les prévisions à 1,66 milliard de dollars, selon des données LSEG.

Sur une base ajustée, la société affiché un bénéfice de 3,77 dollars par action, au dessus des prévisions de 3,50 dollars.

Il s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 enregistre une croissance de 1 à 5% ("low to mid-single digits" par rapport à l'année dernière, alors que son objectif précédent était de 1 à 3% ("low-single digits").

Le groupe prévoit aussi une hausse de sa marge opérationnelle de 40 à 60 points de base après ajustement des fluctuations monétaires, contre une croissance modeste précédemment anticipée.

Ces prévisions intègrent les pressions inflationnistes, les droits de douane et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, entre autres facteurs.

Ses prévisions optimistes contrastent avec celles de ses grands rivaux européens, notamment Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, et LVMH LVMH.PA , propriétaire de Dior, qui ont connu un ralentissement de leurs ventes au cours du dernier trimestre.

Le directeur général de Ralph Lauren, Patrice Louvet, a déclaré que le groupe restait prudent quant à l'environnement opérationnel au cours de la seconde moitié de l'exercice.

(Rédigé par Savyata Mishra, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)