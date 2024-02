Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ralph Lauren: BPA trimestriel en hausse de 30% information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 14:59









(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie un chiffre d'affaires de 1934 M$ au titre du 3e trimestre de son exercice fiscal 2024 (soit oct-nov-dec 23), en hausse de 5,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel ressort en hausse de 12%, à 317 M$, tandis que le bénéfice net trimestriel s'établit à 276 M$ (+28%), soit un BPA de 4,25 $ en hausse de 30%.



Sur l'ensemble de l'exercice, Ralph Lauren enregistre une hausse de 3% de son activité, avec un CA de 5063 M$, et un bénéfice net en hausse de 13%, à 555 M$, laissant apparaître un BPA de 8,48$ en hausse de 18%.



'Ces résultats soulignent la diversité de nos moteurs de croissance stratégiques à travers le monde', a commenté Patrice Louvet, CEO.



Pour l'exercice 2024, la Société continue de s'attendre à une augmentation des revenus sur une base de change constante, autour de 2 %, contre de 1 % à 2 % auparavant.



La Société continue de s'attendre à ce que la marge opérationnelle pour l'exercice 2024 augmente d'environ 30 à 50 points de base à change constant, soit entre 12,3 % et 12,5 %, grâce à l'expansion de la marge brute.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.