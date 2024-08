Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ralph Lauren: bénéfice net trimestriel en hausse de 27% information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie un chiffre d'affaires net de 1512 M$ au titre du 1er trimestre de son exercice 24/25 (soit la période d'avril-mai-juin 2024), un chiffre qui témoigne d'une stabilité quasi-parfaite de l'activité par rapport à la même période un an plus tôt (1496 M$).



De son côté, l'EBIT ressort à 208 M$, en hausse de 25%, avec un bénéfice net qui s'établit à 168 M$, en hausse de 27% en un an.

Le BPA ressort quant à lui à 2,61$, en hausse de 33%.



'Nous avons réalisé un bon début d'année, avec une performance au 1er trimestre dépassant nos attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultat net', a souligné Patrice Louvet, le directeur général.



Dans ce contexte, Ralph Lauren a confirmé ses perspectives pour 2025,cible une croissance à un chiffre peu élevé du chiffre d'affaires et expansion de la marge opérationnelle ajustée de 100 à 120 points de base.







Valeurs associées RALPH LAUREN RG-A 164,96 USD NYSE 0,00%