Ralph Lauren : arrêt des rachats d'actions durant la crise

(CercleFinance.com) - La maison de vêtements Ralph Lauren annonce un arrêt de tous ses rachats d'actions durant la crise du Covid-19, ainsi que l'utilisation de sa facilité de crédit à hauteur de 475 millions de dollars de façon à renforcer sa trésorerie. Toujours pour préserver ses ressources, le groupe déclare aussi 'gérer avec prudence sa structure de dépenses dans l'ensemble de ses domaines clés, réduire ou retarder ses investissements, et aligner ses stocks sur la demande anticipée'.

Valeurs associées RALPH LAUREN RG-A NYSE -0.81%