Rallye: vers un Dakar plus vert ?

Le nouveau patron du Dakar David Castera lors de la présentation du Dakar 2020, le 20 novembre 2019 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Alors que les autos et motos ont entamé leur mue dans la vie quotidienne, le rallye Dakar, souvent critiqué pour la pollution qu'il génère, tente de premiers pas vers une course plus respectueuse de l'environnement.

Depuis 42 ans, les bolides du Dakar font ronfler leurs moteurs entre les dunes, d'abord en Afrique, puis en Amérique du sud et désormais au Moyen-Orient. Et depuis 42 ans, la course s'attire les foudres des défenseurs de l'environnement.

Pour Anne Lassman-Trappier, responsable mobilité de l'association France nature environnement (FNE), le Dakar reste une course "à côté de la plaque". "Ca intéresse encore certaines personnes mais ce n'est plus du tout dans le sens de l'histoire", affirme-t-elle.

Signe des temps, le célèbre rallye-raid affiche à présent sa prise de conscience et sa volonté de se mettre au vert, à l'image des sports automobiles dans leur ensemble.

"Quand on fait un sport mécanique, on sait très bien qu'on n'est pas dans l'air du temps", reconnaît David Castera, le nouveau patron du Dakar. "On a 350 véhicules qui roulent tous les jours donc ça représente quelque chose, mais on y travaille", assure-t-il.

- SUV électrique en démonstration -

Depuis plusieurs années, la course met en place un programme de compensation carbone en Amazonie et sert aussi de laboratoire pour le développement de nouveaux véhicules.

En 2017, une voiture 100% électrique avait réussi à terminer la course après deux échecs les années précédentes. La voiture sponsorisée par Acciona, géant espagnol des énergies renouvelables et du BTP, avait bouclé le rallye à la 52e place, à 82 h 31 min 48 sec du gagnant, Stéphane Peterhansel.

Cette année, pour la 42e édition qui se déroule en Arabie saoudite, c'est un camion hybride qui fait ses débuts en compétition. Après cinq étapes, l'équipage du team Riwald pointait à l'avant-dernière position du classement.

"Le système électrique n'est chargé que pendant la conduite, donc il n'y pas besoin de générateur ou de chargeur", explique le pilote néerlandais Gert Huzink. Le véhicule "est simplement chargé par le processus interne du camion".

En marge de la course, un SUV électrique effectue par ailleurs des tests, avec Guerlain Chicherit au volant, neuf Dakars au compteur.

"Aujourd'hui, on est face à des réalités, le sport automobile doit évoluer", estime le Français. "Il faut accepter que les choses changent, vivre avec son temps."

Avec une batterie de 60 kWh et deux moteurs électriques, l'Odyssey 21 peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h et passer de 0 à 100 en 4,5 secondes en faisant très peu de bruit.

- "Redonner du sens" au Dakar -

"C'est très surprenant", avoue Guerlain Chicherit. "Dans les sports auto, il y a un peu un fantasme autour du bruit. Mais après avoir roulé une semaine dans le désert dans une voiture qui ne fait pas bruit, je peux vous dire que c'est vachement mieux."

L'équipe qui chapeaute l'expérimentation vise une arrivée en compétition dès l'année prochaine. Problème: pour l'instant une batterie ne dispose que de 50 km d'autonomie.

"L'ambition est d'être performant en 2023 ou 2024, on est réaliste", affirme-t-il. "Mais il faut commencer par le faire en 2021. On va essuyer les plâtres, j'en suis conscient et je suis prêt à le faire. Cela rend le projet plus excitant."

De là à voir un Dakar 100% électrique un jour ? "Ca va arriver, j'en suis sûr", déclare Théophile Cousin, l'ingénieur qui encadre le projet.

Pour Anne Lassman-Trappier de France nature environnement, ce genre d'initiatives, s'il était généralisé, pourrait "redonner du sens" à l'épreuve.

"Si on change de type de course complètement et qu'on favorise des véhicules sans énergie fossile et qu'on va courir dans le désert, là ça a beaucoup plus de sens", dit-elle.

Le message aurait-il été entendu par les organisateurs ? Ils disent en tout cas vouloir monter "d'ici deux ans" une catégorie 100% camion hybride et laissent entendre que la voiture électrique pourrait aussi "augurer d'une nouvelle catégorie".

