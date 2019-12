Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye : projets de plans de sauvegarde finalisés Cercle Finance • 10/12/2019 à 07:42









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement du communiqué du 25 septembre, les sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent avoir finalisé leurs projets de plans de sauvegarde, élaborés avec le concours des administrateurs judiciaires. Ces projets, se fondant sur la chaîne de détention économique existant à ce jour, prévoient l'apurement complet du passif des sociétés qui disposent de trois ressources : dividendes de Casino, cession de leurs actifs non stratégiques et différentes options de refinancement. Ils prévoient, pour chacune des sociétés, un apurement de son passif sur 10 années selon des délais uniformes pour tous les créanciers, à l'exception de certaines créances qui seront traitées selon des modalités spécifiques.

Valeurs associées RALLYE Euronext Paris 0.00%