Rallye : plans de sauvegarde arrêtés par le Tribunal

Cercle Finance • 02/03/2020 à 09:06









(CercleFinance.com) - Casino annonce que le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le 28 février les plans de sauvegarde de son actionnaire de référence Rallye et ses filiales Cobivia, HMB et Alpétrol, ainsi que de leurs maisons-mères Foncière Euris, Finatis et Euris. Le distributeur alimentaire 'prend bonne note des décisions du Tribunal, qui emportent pour ces sociétés des engagements financiers à partir de 2023' et confirme poursuivre l'exécution de son plan stratégique 2020-2022.

Valeurs associées RALLYE Euronext Paris -0.12%