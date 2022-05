Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye: offre de rachat de dette réalisée le 16 mai information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Rallye annonce que le Tribunal de commerce de Paris a approuvé la modification de son plan de sauvegarde, autorisant ainsi la réalisation effective de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 23 mars dernier.



Ainsi, le règlement-livraison de l'offre interviendra le 16 mai. Rallye dépensera 36,6 millions d'euros en numéraire pour cette opération qui permettra de réduire le montant total de sa dette financière nette d'environ 234,8 millions d'euros (incluant les intérêts courus).





Valeurs associées RALLYE Euronext Paris +0.16%