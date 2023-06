Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye : nouveau plancher historique à 0,61E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - Rallye, la holding de tête du groupe Casino, dévisse de -10% et inscrit un nouveau plancher historique à 0,61E.

Le titre franchit le cap des -50% en 1 mois et se désintègre de -75% depuis le 1er janvier (cours divisé par 20 depuis mars 2019).

Il n'y a plus vraiment de plancher décelable et la vélarisation de 33 millions n'a plus guère de signification/ ce pourrait être 20 comme 50, cela resterait tout aussi suréaliste.





