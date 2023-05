Rallye : lancement d'une procédure de conciliation avec les créanciers

"Le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert ce jour une procédure de conciliation à l'égard de Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris, pour une durée initiale de quatre mois, prorogeable le cas échéant d'un mois complémentaire", et désigné deux conciliateurs, poursuit le texte.

Casino est endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros à fin 2022 (dont 4,5 milliards sur son activité France), auxquels s'ajoutent plus de trois milliards de dettes pour la maison mère du groupe, Rallye.

(AOF) - Le tribunal de commerce de Paris a ouvert hier une procédure de conciliation pour permettre à la maison mère de Casino de négocier avec ses créanciers l'abandon d'une partie de sa dette. Rallye a "décidé de solliciter l'ouverture d’une procédure de conciliation afin de bénéficier d’un cadre juridique plus protecteur pour poursuivre les discussions" avec les créanciers, ce que le tribunal de commerce a accepté, selon un communiqué du groupe.

