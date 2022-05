Rallye : la modification du plan de sauvegarde approuvée par la justice

(AOF) - Rallye a annoncé que le Tribunal de commerce de Paris avait approuvé lundi la modification de son plan de sauvegarde, autorisant ainsi la réalisation effective de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 23 mars 2022. En conséquence, le règlement-livraison de l'offre de rachat interviendra le 16 mai 2022. Rallye dépensera 36,6 millions d'euros en numéraire pour acquérir 242,3 millions d'euros de montant nominal de dette non sécurisée, soit une réduction du montant total de sa dette financière nette d'environ 234,8 millions d'euros (incluant les intérêts courus).

Le montant total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de l'offre de rachat se décompose entre les différents instruments selon la répartition figurant en annexe au communiqué de presse diffusé par Rallye le 6 avril 2022.

