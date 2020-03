Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye-La justice a approuvé le plan de sauvegarde Reuters • 02/03/2020 à 08:19









PARIS, 2 mars (Reuters) - Le tribunal de commerce de Paris a approuvé le plan de sauvegarde de la holding Rallye GENC.PA , maison-mère de Casino CASP.PA , ont indiqué les deux groupes lundi dans deux communiqués séparés. "Les sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent que le tribunal de commerce de Paris a arrêté le 28 février 2020 leurs plans de sauvegarde", a indiqué Rallye. "Le groupe Casino prend bonne note des décisions du tribunal, qui emportent pour ces sociétés des engagements financiers à partir de 2023", a pour sa part réagi Casino, qui a ajouté qu'il poursuivrait l'exécution de son plan stratégique 2020-2022. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris 0.00% RALLYE Euronext Paris 0.00%