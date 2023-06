Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye: Franck Hattab est nommé Directeur général information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration réuni ce jour, sous la présidence de Monsieur Jean-Charles Naouri, a nommé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Monsieur Franck Hattab en qualité de Directeur général de Rallye en remplacement de Monsieur Alexis Ravalais. Ces changements sont effectifs à compter de ce jour.



Rallye annonce en effet que Monsieur Alexis Ravalais est appelé à apporter son expérience dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Casino en qualité de conseiller du président-directeur général de Casino.





Valeurs associées RALLYE Euronext Paris +122.37%