RALLYE : Fimalac apporte son soutien financier

(AOF) - Dans le contexte de l'évolution des marchés boursiers liée à l'épidémie de Coronavirus, Jean-Charles Naouri et Marc Ladreit de Lacharrière ont conclu un accord en vue du refinancement des opérations de dérivés de Rallye (y inclus ses filiales HMB et Cobivia) et d'un potentiel investissement de Fimalac dans le groupe Euris.

Dans le cadre de cet accord, Fimalac s'est engagé à apporter un financement de 215 millions d'euros au maximum d'une maturité de 4 ans (prorogeable d'un an sous réserve de l'accord de Fimalac) soit à une filiale d'Euris jusqu'au 31 décembre 2020, soit à Rallye au plus tard le 5 janvier 2021 afin de permettre le remboursement de l'intégralité des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB, et Cobivia, qui ne sont pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais ont fait l'objet d'accords spécifiques.

Dans le contexte actuel sans précédent, il ne peut être exclu que le ratio de couverture susvisé ne soit pas respecté, ce qui pourrait entrainer la perte pour Rallye de 8,73% du capital de Casino.

Le groupe Euris a donc souhaité se prémunir contre ce risque, afin de préserver l'intégrité du groupe nécessaire à la mise en œuvre des plans de sauvegarde arrêtés par le Tribunal de commerce de Paris.

Ainsi, dans l'hypothèse où les établissements financiers concernés réaliseraient leurs sûretés et appréhenderaient les actions Casino nanties à leur profit (soit environ 8,73% du capital de Casino), Fimalac s'est engagé à financer la société Par-Bel 2 afin que celle-ci puisse offrir une liquidité aux établissements financiers concernés qui auraient appréhendé des actions Casino.

Dans une telle hypothèse, les actions ainsi acquises seraient directement transférées dans une fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac en garantie du financement consenti à Par-Bel 2.

A cette fin, Rallye, HMB, Cobivia et les établissements financiers concernés ont conclu des avenants aux accords de réaménagement des opérations de dérivés.

Fimalac dispose également de la faculté pendant une durée de sept années d'investir à hauteur de 49,99% dans Euris par l'intermédiaire d'une nouvelle société holding qui serait détenue par Jean-Charles Naouri et sa famille et contrôlera Euris.

Enfin, Jean-Charles Naouri proposera au conseil d'administration de Casino, Guichard Perrachon de soumettre la nomination d'un représentant de Fimalac au conseil d'administration de Casino lors de sa prochaine assemblée générale. Fimalac détient en effet 2,8 millions d'actions Casino représentant 2,6% du capital.

