Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye : feu vert du Tribunal à la cession de Groupe Go Sport information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - La société holding Rallye annonce que le Tribunal de Commerce de Paris a ordonné mardi la mainlevée de l'inaliénabilité portant sur les actions de la chaine d'articles sportifs Groupe Go Sport détenues par Rallye. Le Tribunal a ainsi autorisé le transfert des actions Groupe Go Sport au profit de Hermione People & Brands (HPB), dans les conditions indiquées le 10 mars dernier. La réalisation effective de l'opération de cession interviendra d'ici le 10 décembre.

Valeurs associées RALLYE Euronext Paris +7.07%