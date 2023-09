Rallye dépose un recours contre la décision de l'AMF

(AOF) - Figurant parmi les plus fortes baisses du marché SRD, Rallye lâche 4,19% à 0,1052 euro. La maison mère de Casino a annoncé hier dans un communiqué avoir déposé un recours contre la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rendue le 7 septembre. Rallye, dont le titre enregistre une chute vertigineuse de 95% depuis le début de l'année, s'était vu infliger une amende de 25 millions d'euros pour avoir "diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours du titre Rallye à un niveau anormal ou artificiel."

Le Collège de l'AMF reprochait à Rallye et à Franck Hattab, directeur général et responsable de la communication financière de Rallye à l'époque des faits, d'avoir diffusé à 11 reprises entre le 8 mars 2018 et le 15 mai 2019 des informations fausses ou trompeuses sur la situation financière de la société dans 14 supports de communication présentant notamment " les résultats annuels 2017 de Rallye, ses résultats semestriels 2018 et ses résultats annuels 2018 ".

Franck Hattab a pour sa part fait l'objet d’une sanction pécuniaire de 1 million d'euros.