Rallye : accords de réaménagement sur opérations de dérivés

(CercleFinance.com) - Rallye et ses filiales HMB et Cobivia annoncent l'entrée en vigueur d'accords conclus avec certains établissements financiers relatifs au réaménagement des termes et conditions d'opérations de dérivés structurées.

Ces accords de réaménagement concernent des opérations de dérivés représentant un montant total (net du cash-collateral approprié en paiement) de 231 millions d'euros, bénéficiant de nantissements portant sur 9,5 millions d'actions Casino, soit 8,7% du capital.

Rallye, Cobivia et HMB annoncent l'extension de la période d'observation de leurs procédures de sauvegarde pour six mois, et confirment leur objectif d'obtenir l'homologation de leurs plans de sauvegarde par le Tribunal au plus tard à la fin du premier trimestre 2020.