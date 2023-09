Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye: a déposé un recours contre la décision de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Rallye annonce avoir déposé un recours contre la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rendue le 7 septembre 2023.



Dans sa décision du 7 septembre 2023, la Commission a prononcé à l'encontre de la société Rallye une sanction pécuniaire de 25 millions d'euros, et à l'encontre de M. Franck Hattab une sanction pécuniaire de 1 million d'euros 'pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours du titre Rallye à un niveau anormal ou artificiel'.





