Rallye a creusé ses pertes en 2021

La dette inclut également de l'offre de rachat de la dette non sécurisée de Rallye pour un montant de 195 millions d'euros moyennant un prix de rachat total de 39 millions, soit une réduction du montant total de sa dette de 156 millions d'euros.

(AOF) - Rallye grimpe en tête du SRD vendredi, s'adjugeant une hausse de 5,81% à 3,92 euros, dans la foulée de ses résultats annuels. La maison-mère de Casino a pourtant creusé ses pertes en 2021, le résultat net normalisé des activités poursuivies, part du groupe, ressortant à -105 millions d'euros, contre -41 millions l'année précédente. En pleine procédure de sauvegarde, elle a notamment pâti d'une hausse du coût de l'endettement financier net et d'une hausse des intérêts ne donnant pas le contrôle, ainsi que d'une baisse de l'activité de sa filiale de grande distribution.

