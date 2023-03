Raise Reim lance Raise Immo Impact

(AOF) - Grâce au soutien de trois investisseurs Allianz France, Crédit Agricole Ile-de-France et Société Générale Assurances, Raise Reim (société de gestion indépendante agréée par l'AMF) lance l'Opci Raise Immo Impact : un fonds immobilier intégrant une démarche 100% ESG et impact. La société de gestion annonce en plus un premier closing de 35 millions d'euros, offrant une capacité d'investissement de 50 millions d'euros. L'Opci Raise Immo Impact a pour objectif de générer de l'impact à tous les stades de l'investissement.

3 axes d'investissement en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont privilégiés : l'éducation, la santé et la mobilité.

Une méthodologie propre de mesure et de suivi des indicateurs d'impact a ainsi été développée avec pour objectif d'atteindre une double performance financière et extra-financière

Au delà d'une démarche durable dans la conception et la construction des immeubles, Raise Immo Impact propose au travers de la création d'un bail à impact, un mécanisme incitatif à la réalisation d'objectifs de développement durable et responsable pour les locataires, en lien direct avec leur métier.

Les investissements de l'Opci Raise Immo Impact déploieront sur l'ensemble du territoire national.