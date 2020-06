Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Raid des forces de sécurité irakiennes sur le QG d'une milice soutenue par l'Iran Reuters • 26/06/2020 à 02:42









BAGDAD, 26 juin (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes ont fait un raid sur le quartier général d'une puissante milice soutenue par l'Iran dans le sud de Bagdad jeudi. Deux responsables du gouvernement irakiens ont annoncé que des roquettes avaient été saisies et que trois commandants de la milice étaient détenus. La milice, Kataib Hezbollah, est notamment suspectée par les Etats-Unis d'avoir effectué des tirs de roquettes sur des bases accueillant des troupes américaines. Le nouveau premier ministre irakien, Moustafa al Kadhimi, a déclaré qu'il serait sévère envers les milices ciblant des infrastructures américaines. Le raid intervient alors que de nombreuses attaques se sont déroulées près de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad et autour d'autres sites américains dans le pays ces dernières semaines. (John Davison; version française Camille Raynaud)

