Racing Force: fait son entrée sur Euronext Growth Paris

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre l'introduction en bourse deRacing ForceS.p.A., société mère de Racing Force Group,surEuronext GrowthParis.



Racing ForceS.p.A.est présenté comme l'un desleaders mondiaux spécialiste du développement, de la production et de la commercialisation de composants de sécurité pour les coursesautomobile.



La société dispose d'une large gamme de produits allant des casques, combinaisons, gants et chaussures aux sièges, ceintures de sécurité, arceaux de sécurité, volants, extincteurs et systèmes decommunication, vendus sous les marquesOMP, Bell Helmets, ZeroNoiseetRacing Spirit.



L'introduction en bourse deRacing ForceS.p.A.sur Euronext Growth Parisa été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le28septembre2022des23 757 450actionsordinairesqui composent son capital, selon la procédure de cotation directe.



Le prix de l'offre a été fixé à4,11euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à97,6millions d'euros.Racing ForceS.p.A.aréalisé unedouble cotation sur Euronext Growth Paris en complément de sa cotation actuelle sur Euronext Growth Milan.





