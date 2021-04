Rachat de Suez par Veolia : "C'est une stratégie à la Poutine", dénonce Arnaud Montebourg

L'ancien ministre a estimé mardi matin sur BFM Business que l'Etat avait servi Suez "sur un plateau" au PDG de Veolia "parce que c'est l'ami de monsieur Macron".

Arnaud Montebourg, le 2 octobre 2017, à Grenoble. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Après huit mois de bataille, les deux fleurons français de l'eau et des déchets Suez et Veolia ont finalement trouvé un accord de principe pour que ce dernier absorbe une bonne part de son rival afin de donner naissance à un "champion mondial de la transition écologique". Une opération saluée par le gouvernement français, mais pas par Arnaud Montebourg.

"On avait (deux champions mondiaux), on en a plus qu'un, et à mon avis un demi parce que vu le niveau d'endettement que va générer l'acquisition (de Suez( je ne donne pas cher de Veolia dans les années à venir (...). C'est une opération destructrice, et je regrette que le gouvernement n'ait pas bougé le petit doigt" , a déploré mardi 13 avril sur BFM Business l'ancien ministre du Redressement productif. Le gouvernement "a laissé Engie vendre sa participation" dans Suez "parce qu'il est d'accord" avec l'opération, a-t-il avancé.

Le désormais chantre du "Made in France" est même allé jusqu'à accuser le gouvernement de collusion avec l'autorité des marchés financiers (AMF) , qui a selon lui a "piétiné" la loi Florange, qu'il a porté en tant que ministre sous François Hollande et qui oblige toute entreprise de plus de 1.000 salariés qui veut fermer un site en France et licencier ses salariés à chercher un repreneur. "Qui dirige l'AMF? Le beau-père du ministre de l'Agriculture (Julien Denormandie, ndlr). C'est une autorité familiale, ce n'est pas une autorité indépendante. Cette opération a consisté à choisir les amis du pouvoir pour distribuer les dépouilles d'une entreprise" , martelé Arnaud Montebourg.

"Les amis de monsieur Macron"

"Expliquez-moi ce que vient faire Thierry Déau, le patron de Meridiam (le fond français, qui sera un des repreneurs du "nouveau Suez", ndlr), dans cette affaire ? Il n'a pas un piètre sou, il n'a jamais géré de l'eau et on lui donne toute l'eau française des collectivités locales de Suez (...). Antoine Frérot (le PDG de Veolia), Thierry Déau, sont aujourd'hui servis par l'Etat (...) parce qu'ils sont les amis de monsieur Macron. C'est une stratégie à la Poutine : on choisit un objet, et comme dans l'oligarchie russe on le confie aux amis du pouvoir. Tous ceux qui ont fait ça, nous nous en souviendrons", s'est-il emporté.

"Expliquez-moi pourquoi Antoine Frérot cherche à renforcer son groupe en détruisant un groupe qui se porte bien ? Parce qu'il a des problèmes. Je rappelle qu'il y a des procédures d'accusation de corruption contre Veolia dans un certain nombre de pays. Il va falloir qu'il en réponde (...). C'est comme ça que l'affaire Alstom a commencé : il y avait des accusations de corruption, et ça s'est terminé quand on a perdu Alstom (...). Mes accusations sont parfaitement fondées", a insisté Arnaud Montebourg.

"Montebourg essaie de revenir, donc il utilise notre projet"

Invité quelques instants plus tard sur le même plateau, le PDG de Veolia a estimé qu'Arnaud Montebourg se servait de cette actualité pour faire parler de lui. Il "avait un peu disparu de l'actualité pendant quelques années, depuis quelques semaines il essaie de revenir, de se refaire une place, donc il utilise notre projet, projet qu'il connaît très mal d'ailleurs", a affirmé Antoine Frérot.

"Quand il dit qu'aujourd'hui nous avons deux champions mondiaux, c'est vrai, mais dans 20 ans, si nous ne rassemblons pas nos forces, ce n'est pas deux ni un qu'on aurait, c'est zéro", a justifié ce dernier. Pour lui, "ce rapprochement, il est fait pour que la France (...) ait dans 20 ans le leader dans le monde de ce métier. Si nous ne profitons pas de cette opportunité nous le regretterons", a-t-il insisté.