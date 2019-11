Rachat d'ALTRAN : CAPGEMINI et Elliott campent sur leurs positions

La cour d'appel de Paris doit décider le 4 décembre si elle suspend ou non la date de clôture de l'offre, l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) de Colette Neuville ayant lancé un recours à propos de la régularité de la procédure.

Interrogé par AOF, Capgemini n'a pas souhaité faire de commentaires en plus de la prise de position du PDG, Paul Hermelin, lundi.

Le fonds activiste juge qu'il est demandé aux actionnaires d'Altran d'abandonner toute participation à la création de valeur significative qui résulterait du rapprochement proposé. "Les actionnaires d'Altran devraient examiner tous les faits avant de décider de se rallier à un processus déficient, et d'accepter un prix insuffisant en échange de leurs titres", a ajouté Elliott.

Elliott, qui détient environ 10% du capital d'Altran, via essentiellement des produits dérivés (equity swap) estime que le prix "ne reflète ni la juste valeur intrinsèque d'Altran, ni une prime de contrôle appropriée". Les 14 euros proposés par Capgemini représentent une prime de 22% par rapport au cours avant l'offre. ce prix avait alors été qualifié de raisonnable par les analystes.

(AOF) - 24 heures après que le président de Capgemini, Paul Hermelin, ait réaffirmé qu'il ne relèverait pas le prix de l'offre sur Altran, fixe à 14 euros, le fonds activiste Elliott a exprimé ses "préoccupations" à propos de cette transaction. En Bourse, l'action Capgemini perd 1,95% à 107,85 euros, reculant comme les autres valeurs technologiques de l'indice CAC 40. Altran grappille pour sa part 0,29% à 14,075 euros, dépassant légèrement le prix proposé, signe que les investisseurs espèrent une offre plus généreuse.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.