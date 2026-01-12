QXO progresse grâce à l'obtention de 1,8 milliard de dollars supplémentaires pour financer de futures acquisitions

12 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N augmentent de près de 1 % à environ 25,2 $ avant le marché ** QXO obtient un financement supplémentaire de 1,8 milliard de dollars dirigé par Apollo Global Management APO.N . ** L'opération porte l'investissement total à 3 milliards de dollars, après que QXO ait levé 1,2 milliard de dollars la semaine dernière

** Une moyenne de 16 analystes évalue l'action à "acheter" ou plus, leur PT médian est de 30 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 63,6 % au cours de l'année écoulée