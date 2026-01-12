QXO obtient un financement supplémentaire de 1,8 milliard de dollars sous la direction d'Apollo et de Temasek

QXO QXO.N a déclaré lundi avoir obtenu un financement supplémentaire de 1,8 milliard de dollars mené par Apollo Global Management APO.N , Temasek et d'autres investisseurs, alors que la société du milliardaire Brad Jacobs vise des acquisitions dans l'industrie consolidée des produits de construction aux États-Unis.

Ce nouvel engagement porte l'investissement total dans QXO à 3 milliards de dollars, après que le fournisseur de produits de construction a levé 1,2 milliard de dollars la semaine dernière.

QXO a indiqué qu'elle avait structuré le financement sous la forme d'une série d'actions privilégiées perpétuelles convertibles déjà divulguée et qu'elle utiliserait le produit pour financer de futures acquisitions.

Les fusions et acquisitions dans l'industrie américaine des produits de construction ont augmenté car les entreprises cherchent à étendre et à localiser leurs chaînes d'approvisionnement pour compenser les droits de douane, la demande étant soutenue par la construction de nouveaux logements, la réparation et la rénovation, ainsi que par l'activité de construction non résidentielle.

Les pairs de l'industrie ont également conclu d'importantes transactions.

L'année dernière, Commercial Metals CMC.N a déclaré qu'elle allait acquérir le fournisseur de béton Foley Products pour 1,84 milliard de dollars, tandis que l'entreprise de matériaux de couverture TopBuild BLD.N a acheté son rival SPI pour 1 milliard de dollars en espèces.

L'année dernière, QXO a lancé une offre hostile d'environ 5 milliards de dollars pour GMS, qui a finalement été vendue à Home Depot HD.N .

La société a toutefois conclu en avril une transaction de 11 milliards de dollars pour Beacon Roofing Supply.

Jacobs, qui a créé des entreprises multimilliardaires dans les domaines de la logistique, de la gestion des déchets et de la location d'équipements, a positionné QXO de manière à ce qu'elle réalise davantage d'opérations dans le secteur fragmenté, en visant un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars d'ici dix ans.

Les actions de la société basée à Greenwich, dans le Connecticut, étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.