QXO nomme Dev Ahuja, de Novelis, au poste de directeur financier ; le cours de l'action recule

** QXO QXO.N : le titre recule de plus de 1 % à 13,65 dollars en pré-ouverture

** Le distributeur de matériaux de construction nomme Dev Ahuja au poste de directeur financier, à compter de janvier 2027

** M. Ahuja vient du fournisseur de solutions en aluminium Novelis, où il occupait le poste de directeur financier depuis 2016

** Il succède à Ihsan Essaid, qui occupait le poste de directeur financier de QXO depuis juillet 2024

** M. Essaid deviendra vice-président; il supervisera les fusions-acquisitions et pilotera les opérations de levée de fonds

** Les 18 sociétés de courtage couvrant le titre sont toutes optimistes; objectif de cours médian: 21 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 28,4 % depuis le début de l’année