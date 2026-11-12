QXO nomme Dev Ahuja, de Novelis, au poste de directeur financier ; le cours de l'action recule

** QXO QXO.N : le titre recule de plus de 1 % à 13,65 dollars en pré-ouverture
** Le distributeur de matériaux de construction nomme Dev Ahuja au poste de directeur financier, à compter de janvier 2027
** M. Ahuja vient du fournisseur de solutions en aluminium Novelis, où il occupait le poste de directeur financier depuis 2016
** Il succède à Ihsan Essaid, qui occupait le poste de directeur financier de QXO depuis juillet 2024
** M. Essaid deviendra vice-président; il supervisera les fusions-acquisitions et pilotera les opérations de levée de fonds
** Les 18 sociétés de courtage couvrant le titre sont toutes optimistes; objectif de cours médian: 21 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 28,4 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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