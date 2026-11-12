QXO nomme Dev Ahuja, de Novelis, au poste de directeur financier ; Essaid deviendra vice-président

QXO QXO.N a nommé jeudi Dev Ahuja au poste de directeur financier, à compter de janvier 2027. Il succédera à Ihsan Essaid, qui deviendra vice-président du distributeur de matériaux de construction.
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M. Ahuja vient de Novelis, fournisseur de solutions en aluminium, où il occupait le poste de directeur financier depuis 2016
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Chez Novelis, M. Ahuja a dirigé l'acquisition d'Aleris, d'une valeur de 2,8 milliards de dollars, et a contribué à lever 8 milliards de dollars de financement, a indiqué QXO
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M. Essaid, qui occupait le poste de directeur financier depuis juillet 2024, supervisera les fusions et acquisitions et mènera les activités de levée de fonds en tant que vice-président, a indiqué la société
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Le directeur général Brad Jacobs a qualifié les fusions-acquisitions de moteur essentiel de la création de valeur, alors que QXO poursuit son objectif d’atteindre 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici la fin de la décennie
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L'action de la société reculait de 1% avant l'ouverture du marché
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