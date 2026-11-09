QXO en hausse après la publication de ses résultats préliminaires du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action du distributeur de matériaux de construction QXO QXO.N progresse de 6 % à 12,30 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires préliminaire de 4,895 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes , qui s'élevaient à 4,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La perte nette préliminaire du troisième trimestre s'élève à 123 millions de dollars, en baisse par rapport aux 139 millions de dollars enregistrés il y a un an

** La société précise que ces résultats intègrent les acquisitions de Kodiak et TopBuild, finalisées plus tôt en 2026

** Les 18 courtiers attribuent tous à l’action la recommandation « acheter » ou mieux; le cours cible médian est de 22 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 40 % depuis le début de l’année