Qwamplify: dissociation des fonctions de président et de DG

(CercleFinance.com) - Qwamplify annonce que son conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général à compter du 1er septembre, afin de séparer clairement les pouvoirs et de bénéficier d'une complémentarité des profils.



Cédric Reny, fondateur et jusqu'alors PDG, conservera la présidence du conseil, mandat qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.



Jérémy Bréot, qui a rejoint le groupe de services marketing il y a un peu plus de deux ans en tant que directeur général délégué du pôle média, est nommé directeur général pour la durée du mandat du président du conseil.



Par ailleurs, le conseil a décidé de convoquer une assemblée générale mixte le 26 septembre, en vue d'un changement de date de clôture de l'exercice social, afin de la fixer au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2024.





Valeurs associées QWAMPLIFY 2,64 EUR Euronext Paris +6,45%