Qwamplify: contraction du titre, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Qwamplify cède près de 1% à Paris, alors que Euroland Corporate a maintenu sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 8% à 5,5 euros, impliquant un potentiel de hausse de 54% pour le titre, après la publication du CA et de la marge brute 2023.



'L'environnement toujours inflationniste et le ralentissement de la consommation menacent toujours la part des budgets qui sera allouée au marketing en 2024, notamment chez les distributeurs et les retailers', prévient l'analyste.



Ajoutant que Qwamplify devrait également passer des dépréciations de goodwill qui pourraient affecter sa rentabilité, Euroland Corporate déclare rester vigilant en attendant la publication des résultats annuels en janvier.





Valeurs associées QWAMPLIFY Euronext Paris +0.57%