QWAMPLIFY : 2021 démarre fort, après un exercice 2020 en légère hausse

(AOF) - Qwamplify a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 25,59 millions d'euros, en croissance de 2%. l'EBE et le résultat d'exploitation sont pour leur part en baisse de 21% et 25% respectivement, malgré une amélioration au dernier trimestre. Quant au résultat net part du groupe, il a plus que doublé à 5,4 millions d'euros. Pour l'exercice 2021, le spécialiste du marketing digital anticipe une forte croissance de son activité ainsi qu'une importante progression de ses résultats opérationnel.

La croissance de la marge brute du premier trimestre 2021 (octobre-décembre) s'est légèrement accélérée pour atteindre 25% à 5,6 millions d'euros contre +24% au trimestre précédent sur le même périmètre. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 17,9% à 7,9 millions d'euros.

