Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quinze morts dans des combats en Syrie malgré le cessez-le-feu Reuters • 06/03/2020 à 11:23









AMMAN, 6 mars (Reuters) - Des affrontements entre forces gouvernementales syriennes et rebelles ont fait 15 morts dans la province d'Idlib en dépit du cessez-le-feu négocié la veille par les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine, rapporte l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme (OSDH). Les deux dirigeants, après plus de six heures d'entretien à Moscou, s'étaient entendus jeudi sur une trêve qui est entrée en vigueur à minuit. D'après l'OSDH, ces affrontements se sont produits dans le secteur montagneux de Zawiya, dans le centre de la province. Six soldats syriens et combattants alliés ont été tués de même que neuf insurgés du Parti islamique du Turkistan. Des habitants et les forces de l'opposition avaient noté en début de journée une accalmie dans les raids aériens dans le dernier bastion des rebelles syriens neuf ans après que la Syrie a plongé dans la guerre. Elle n'a pas duré. (Suleiman al-Khalidi version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.