Quinze ans de prison pour avoir jeté un enfant du haut du Tate à Londres

LONDRES, 26 juin (Reuters) - Un jeune adolescent, qui avait jeté un enfant français de six ans du dixième étage du musée Tate Modern à Londres en août 2019 a été condamné vendredi à au moins 15 ans de prison, rapporte vendredi la BBC. Jonty Bravery, qui était âgé de 17 ans au moment des faits, avait expliqué avoir agi parce qu'il souhaitait passer à la télévision et avait plaidé coupable de tentative de meurtre en décembre dernier. Le jeune garçon a survécu à sa chute mais a subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures. (Michael Holden, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

