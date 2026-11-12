Qui sera le prochain directeur général de Nvidia ? Un ingénieur de haut niveau et la directrice financière font figure de favoris

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, n’a jamais désigné de successeur, mais de nombreux analystes et investisseurs considèrent deux personnes comme des candidats particulièrement probables, du moins à court terme: Ian Buck, ingénieur de renom chez Nvidia, et la directrice financière Colette Kress.

Le conseil d’administration de Nvidia se réunit mercredi pour décider s’il convient de démettre Huang de ses fonctions , a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de processeurs d’IA est aux prises avec des informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date. Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration.

Huang n’est pas un directeur général comme les autres . C’est un apôtre charismatique des puces Nvidia, toujours vêtu d’une veste en cuir, qui a bâti l’entreprise sur les processeurs destinés aux jeux vidéo, l’a transformée en une machine d’intelligence artificielle et a ainsi créé l’entreprise la plus valorisée au monde.

“Jensen Huang est une véritable rock star du secteur. Il n’a pas sa langue dans sa poche et incarne la marque Nvidia; un dirigeant comme lui est très difficile à remplacer”, a déclaré Anna Wu, fondatrice de Floodlines Research à Sydney.

Cette crainte a contribué à une vague de ventes de 600 milliards de dollars d’actions Nvidia cette semaine, ce qui fait désormais de l’entreprise la deuxième plus valorisée au monde.

Mercredi, les spéculations sur le successeur éventuel de Huang en cas de départ allaient d’un dirigeant d’un géant concurrent du secteur des puces, tel que René Haas, directeur d'Arm 09Ty.F , à Jeff Fisher, qui travaille chez Nvidia depuis 32 ans, en passant par l’un des deux enfants de Huang, tous deux cadres chez Nvidia.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CHOISIRAIT-IL UN DIRIGEANT ISSU DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE OU DE LA FINANCE?

Selon certains analystes, l’un des moyens les plus simples de combler ce vide serait de se tourner vers la personne qui a toujours accompagné Huang lors des conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels: la directrice financière Kress. Âgée de 59 ans, Kress a rejoint Nvidia en 2013 après une longue carrière chez d’autres géants du secteur technologique, notamment Microsoft, Cisco et le fabricant de puces Texas Instruments. Certains membres du conseil d’administration de Nvidia seraient favorables à sa nomination au poste de directeur général par intérim, a rapporté Semafor, citant des sources proches du dossier.

“Colette Kress est le choix évident pour stabiliser la situation. Elle occupe le poste de directrice financière depuis 13 ans et participe à chaque conférence téléphonique sur les résultats aux côtés de Huang; elle représente donc une voix familière et de confiance pour le marché à un moment où celui-ci en a cruellement besoin”, a déclaré Josh Gilbert, analyste en chef de la plateforme de trading eToro.

Mais il a ajouté: “Le poste permanent est toutefois une autre histoire, car l’avantage concurrentiel de Nvidia réside dans sa technologie, et le conseil d’administration souhaiterait probablement voir un ingénieur à la tête de l’entreprise. Quelqu’un comme Ian Buck, qui a dirigé la plateforme logicielle qui fidélise les développeurs aux puces de Nvidia, est le genre de profil interne que l’on s’attendrait à voir émerger.”

L’ingénieur Buck, qui a rejoint l’entreprise en 2004, a contribué au lancement de l’IA sur les puces Nvidia et a joué un rôle de premier plan dans le développement du système logiciel CUDA. Sa capacité à résoudre des problèmes techniques “d’une extrême difficulté” pourrait s’avérer cruciale pour orienter le développement de Nvidia, quel que soit le directeur général.

En tant que responsable produit pour l’IA à très grande échelle, Ian Buck gère les produits matériels et logiciels d’IA de Nvidia. Titulaire d’un doctorat de Stanford, ses travaux ont débouché sur la création de son logiciel axé sur l’IA au sein du concepteur de puces californien.

Les cotes affichées sur le site de marché prédictif Polymarket indiquaient une probabilité de 83% que Huang démissionne ou soit démis de ses fonctions d’ici la fin de l’année. Parmi les cotes concernant son successeur, Buck arrivait en tête, suivi de Kress, mais le volume des paris sur ce marché est faible.

“Ma plus grande préoccupation concerne la prochaine décennie, car Jensen n’est pas simplement le directeur général de Nvidia, mais c’est la personne qui a toujours su identifier les orientations futures de l’informatique”, a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities. “Si une transition s’avère nécessaire, Ian Buck est le candidat interne le plus solide à long terme, compte tenu de son rôle dans la création de CUDA et à la tête de l’activité hyperscale de Nvidia”, a-t-il ajouté.

Boloor a ajouté que le directeur général d’Arm et ancien dirigeant de Nvidia, Haas, pourrait être un candidat externe à prendre en considération. Un banquier spécialisé dans les opérations liées aux puces électroniques a déclaré à Reuters que Haas était le choix le plus “logique”, car il jouissait d’une grande notoriété et comprenait également le secteur des semi-conducteurs.

Reuters n’a pas reçu de réponse immédiate aux e-mails envoyés aux entreprises pour solliciter les commentaires de Kress, Buck et Haas.

Buck lui-même, qui serait âgé d’environ 49 ans selon un récent article de Business Insider, peut se montrer modeste quant à ses capacités.

“L’un des aspects les plus difficiles de mon travail consiste souvent à essayer de prédire l’avenir, mais l’IA ne cesse de nous surprendre”, a déclaré Buck lors d’une conférence de la Bank of America l’année dernière. “L’inférence est difficile. C’est d’une difficulté redoutable”, a déclaré Buck à Reuters plus tôt cette année, en référence au processus par lequel l’IA répond aux questions des utilisateurs.

Une page dédiée à l’auteur sur le site web de Nvidia regorge d’articles qui mettent en avant les compétences techniques de Buck, abordant notamment la manière de “faire progresser l’IA agentique et physique”, l’IA et la cybersécurité, ainsi que des accords conclus avec des entreprises telles que Microsoft et Oracle.

Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital à Sydney, qui détient des actions Nvidia, s’est demandé si le conseil d’administration opterait pour le meilleur des deux mondes, étant donné que trouver un remplaçant permanent ne se ferait pas du jour au lendemain.

“La solution la plus réaliste consiste à nommer un dirigeant par intérim issu du cercle restreint des collaborateurs de longue date, éventuellement dans le cadre d’une structure de co-directeur général: un dirigeant chargé de stabiliser l’activité et les finances, comme Colette Kress, aux côtés d’un responsable des produits et de la technologie, tel qu’Ian Buck”, a-t-elle déclaré.